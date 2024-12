Attività di pesca nelle festività natalizie, le deroghe concesse agli armatori

TERMOLI. Federpesca divulga il decreto direttoriale del Masaf che ha previsto la possibilità di operare in deroga nei seguenti giorni per gli attrezzi: reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia, reti da traino pelagiche a divergenti, reti a circuizione a chiusura meccanica, reti a circuizione senza chiusura e draghe meccaniche comprese le turbosoffianti”, ovvero i sistemi: “volante, circuizione e draga idraulica” nel periodo dicembre 2024 e gennaio 2025”:

14, 15 (ormai trascorsi, ndr), 21, 22, 28 e 29 dicembre 2024; e 4 e 5 gennaio 2025.

Per quanto riguarda il sistema a strascico invece l’individuazione dei fine settimana deve avvenire tramite accordi regionali fra le organizzazioni cooperative, datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Si riporta inoltre la risposta del Ministero al quesito formulato in merito all’attività di pesca nei fine settimana per le GSA 17 e 18 e alle modalità di recupero.

LA CIRCOLARE MINISTERIALE

Vista la richiesta sottoscritta dalle organizzazioni cooperative e datoriali, delle associazioni di categoria, avente ad oggetto la deroga alla pesca nelle medesime giornate di sabato e domenica del mese di dicembre 2024 e del primo fine settimana del 2025 con gli attrezzi reti da traino pelagiche a coppia, reti da traino pelagiche a divergenti, reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura; decreta che in deroga alle disposizioni in materia di fermo per l’annualità 2024 in premessa richiamate, è consentito, facoltativamente e per singola impresa, in tutti i Compartimenti marittimi lo svolgimento dell'attività di pesca con gli attrezzi: “reti da traino pelagiche a coppia, reti da traino pelagiche a divergenti, reti a circuizione a chiusura meccanica, reti a circuizione senza chiusura, draghe meccaniche comprese le turbosoffianti”, ovvero i sistemi: “volante, circuizione e draga idraulica” nelle giornate di sabato e domenica 14, 15, 21, 22, 28 e 29 dicembre 2024 e 4 e 5 gennaio 2025.

Le imprese hanno l'obbligo di segnalare in anticipo alle Autorità marittime la volontà di svolgere l'attività di pesca nelle giornate indicate.

Al fine di assicurare un corretto equilibrio tra risorse disponibili e catture in mare, le imprese di pesca che aderiscono, hanno l'obbligo di recuperare le giornate di pesca entro e non oltre i successivi quindici giorni lavorativi.