Agricoltura sociale in rampa di lancio, la proposta di legge approda in Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Presieduta dal presidente Nicola Cavaliere (presidente IV Commissione) si sono riunite in seduta congiunta per comunanza di materia trattata le Commissioni Seconda e Quarta per esaminare la proposta di legge numero 28 concernente “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.

A seguito del resoconto del consigliere relatore, Angelo Primiani, e dopo un’ampia discussione sui diversi punti, le Commissioni hanno reso parere favorevole all’iniziativa legislativa che va ora all’attenzione del Consiglio regionale per le determinazioni conclusive.

Il presidente Cavaliere ha espresso soddisfazione per il proficuo lavoro di confronto e di approfondimento svolto in armonia tra le due Commissione e tra i diversi commissari di maggioranza e minoranza. Clima di concordia che ha consentito di licenziare -ha sottolineato- un testo che ha fatto sintesi delle diverse posizioni, pur nel rispetto dei differenti ruoli. Un testo -ha concluso Cavaliere- che, inserendosi nel quadro della legislazione nazionale in materia, introduce nell’ambito dell’ordinamento regionale una disciplina organica per l’esercizio dell’agricoltura sociale.