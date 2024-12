Turni, cassa integrazione e prese di posizione: l'umore in fabbrica alla Stellantis

TERMOLI. Vigilia di attesa per il tavolo al Mimit di domani sulla vertenza Stellantis, ma l’attualità si rincorre anche sui territori.

La Fim-Cisl si è tirata fuori dalla richiesta di aumento turni formalizzata dalla dirigenza dello stabilimento di Termoli, accolta dagli altri componenti del comitato esecutivo. Il segretario interregionale Marco Laviano ha sottolineato come il diniego alla firma sul verbale sia stato lungimirante: «Abbiamo cercato di far trascorrere in tranquillità le prossime festività a tutti voi chiedendo all' azienda di posticipare l'inizio dei 18 turni per il Gme a gennaio, ma purtroppo la nostra proposta non è stata accolta né dall'azienda né dalle altre sigle sindacali.

Siamo consapevoli che le condizioni lavorative attuali non sono delle migliori e che viviamo quotidianamente con l'incertezza sul nostro futuro lavorativo. Molti di noi non lavorano perché in Contratto di solidarietà e quelli che lavorano lo fanno al freddo e con una qualità dei servizi che talvolta lascia a desiderare. Cercheremo in futuro di rafforzare la nostra azione sindacale affinché la situazione lavorativa migliori, perché non riteniamo giusto che, a causa della sostenibilità venga meno il rispetto della dignità. I lavoratori di Termoli hanno sempre dimostrato flessibilità e disponibilità nei confronti dell' azienda quando le prospettive erano investimenti che garantivano un futuro lavorativo florido. Oggi non abbiamo alcuna certezza futura, ma vorremmo che almeno il presente sia dignitoso. Ringraziamo i lavoratori che ci sostengono e ricordiamo a tutti che per avere più forza abbiamo bisogno di voi!» Una comunicazione che Laviano ha rivolto agli iscritti cislini.

Abbiamo voluto approfondire questa posizione: «Come Fim-Cisl consociamo bene le regole del nostro contratto specifico del gruppo Stellantis, e sappiamo che laddove l’azienda necessita la variazione organizzativa dei turni ne dà comunicazione alle rsa ií stabilimento previo esame congiunto, il rammarico sta nel fatto che nonostante si chieda unità in questo difficile periodo siamo stati gli unici a chiedere all’azienda di valutare lo spostamento al gennaio 2025, consci del fatto che ciò avrebbe stravolto la vita dei lavoratori in questo periodo. L’aumento turni laddove ci sia la possibilità di far lavorare tutti è una opportunità che anche noi ci auspichiamo ma non per pochi mesi, ma per tutto il periodo che serve a vedere un nuovo e vero piano industriale che salvi Termoli».

Intanto, il quadro della settimana che condurrà alle ferie natalizie prevede la sospensione dell'attività lavorativa del personale dello stabilimento di Termoli, con richiesta di intervento del trattamento ordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori sospesi dall'attività nelle seguenti aree e periodi: Motori GSE dal 16 a 22 dicembre; Motori V6 dal 16 a 22 dicembre. Nelle giornate di sospensione dell'attività sopra indicate, potrà essere comandato al lavoro il personale necessario in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive nonché alla salvaguardia degli impianti; tale personale riceverà da parte aziendale comunicazione individuale. In relazione al Contratto di Solidarietà attivo a partire dal 11 novembre 2024 e fino al 1° agosto 2025 per l'Unità Produttiva Motori (Fire ed Enti di Staff), l'attività lavorativa riprenderà alla Lavorazione Motori Fire dal 16 al 22 dicembre 2024; Montaggio Motori Fire il giorno 18 dicembre 2024 (dalle ore 14:00 alle ore 22:00). Nelle giornate il personale necessario riceverà da parte aziendale comunicazione individuale. L'attività lavorativa sarà sospesa per il periodo di seguito indicato: o Montaggio Motori Fire dal 16 al 17 dicembre 2024 e dal 19 al 22 dicembre 2024.

Nelle giornate di sospensione dell'attività sopra indicate, potrà essere comandato al lavoro il personale necessario in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive nonché alla salvaguardia degli impianti; tale personale riceverà da parte aziendale comunicazione individuale.