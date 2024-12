Partita la trattativa per rinnovare il contratto di lavoro Stellantis

TERMOLI. Sempre alla vigilia del tavolo Mimit su Stellantis, ieri, partita la trattativa per il rinnovo del Ccsl

«È partita oggi a Torino la trattativa di rinnovo del Ccsl, più precisamente della parte economica per il biennio 2025-2026.

Con l’accordo dell’8 marzo 2023 il Ccsl è stato difatti rinnovato per la parte normativa per il quadriennio 2023-2026, ma per la parte economica solo per il biennio che sta venendo a scadenza. Di qui la focalizzazione delle richieste sindacali sull’aumento della paga base e della Ifd dell’8,8%, senza assorbimento dei superminimi, l’aggiornamento dei parametri del premio e la rivalutazione dei suoi importi, la risoluzione delle problematiche connesse al nuovo inquadramento a partire dalla questione dell’assorbimento degli scatti.

Confidiamo nella volontà di CNHI, Ferrari, Iveco e Stellantis di avviare una trattativa spedita, che parta dai dati inflattivi passati e futuri, per giungere ad un rinnovo tempestivo e positivo per i lavoratori.

La prossima sessione di trattativa si terrà a Torino il giorno 14 gennaio alle 15, per terminare il giorno successivo alle 14.

A darne notizia sono state le sigle Fim-Uilm-Fismic-UglM-AqcfR.