L'assenza di novità sulla Gigafactory tra le note stonate del tavolo Stellantis al Mimit

TERMOLI. Primo commento a margine del tavolo Stellantis, dopo l'incontro al Mimit.

È del segretario generale della Fismic-Confsal, Roberto Di Maulo: «Incontro parzialmente positivo, alcune luci ma permangono delle ombre».

Si è svolto in data odierna l'incontro presso il Mimit tra Stellantis, con la presenza di Jean-Philippe Imparato, il Governo e le sigle sindacali metalmeccaniche.

Il segretario generale Fismic Confsal, Roberto Di Maulo, dichiara in merito: «Nell’incontro odierno si è verificato un cambio di clima nel confronto, che è fondamentale per affrontare la difficile fase di transizione verso l’elettrico».

«Positivo l’aumento dello stanziamento di risorse per il 2025, e soprattutto quello verso la modifica dei tempi europei per la transizione e la richiesta di annullare le sanzioni 2025. Rimane inevasa da parte del Governo, invece, la nostra richiesta di modificare i limiti degli ammortizzatori sociali - continua Di Maulo- per quanto riguarda l’azienda, è positivo l’impegno al lancio della futura Pandina a Pomigliano e della 500 elettrica e ibrida anche nel futuro a Mirafiori, la conferma del lancio dell’ibrido per Cassino e Melfi e la centralità di Atessa. Ancora negativa, tuttavia, la situazione della Gigafactory di Termoli e l’assenza di un piano di rilancio del marchio Maserati, per i modelli di Mirafiori e Cassino», prosegue Di Maulo.

«Il giudizio è parzialmente positivo, soprattutto per il cambio di clima nel confronto e l’impegno a incontri periodici che coinvolgano tutti i principali protagonisti del settore», conclude Di Maulo.