«Tutti gli stabilimenti italiani rimarranno attivi, con Acc resta aperta ipotesi Gigafactory»

TERMOLI. «Il treno della storia non si ferma due volte. Il tempo è venuto per noi, Stellantis, di fare squadra con l’Italia per affrontare le sfide esistenziali che affrontiamo e sottovalutate da alcuni in Europa. Lo farò direttamente, concretamente. Odio le promesse non mantenute e non voglio essere smentito dai fatti. Quindi ci metto la faccia».

Lo ha detto Jean Philippe Imparato, Responsabile europeo di Stellantis, in apertura del Tavolo Stellantis in corso al Mimit.

«Tutti gli stabilimenti italiani rimarranno attivi: e già dal 2026 la capacità produttiva crescerà grazie ai nuovi modelli. L’azienda sostiene con un finanziamento (come principale contributore) la joint venture Acc, la quale resta aperta a studiare la realizzazione della Gigafactory a Termoli in base all’evoluzione delle tecnologie e in considerazione del mercato e della competitività dei fattori abilitanti del sistema Paese.

Sullo stabilimento ex Sevel di Atessa, «Elettrico (da fine 2024); CustomFit (50% business). E’ il programma di conversione e personalizzazione della produzione di veicoli elettrici; novità dal 2027, una nuova versione di Large Van appositamente studiata per la massima competitività nei confronti della concorrenza asiatica.

Questi i messaggi finali dell’intervento di Imparato:

«Il piano di Stellantis non prevede aiuti pubblici: tutti gli investimenti sono finanziati con risorse proprie; forte impegno in Italia: 2 miliardi di investimenti nel solo 2025 (+ 6 miliardi di acquisti da fornitori che operano in Italia); Stellantis è il gruppo industriale che ha investito di più in Italia: 10 miliardi nel 2021-2025, che salgono a 40 miliardi considerati anche gli acquisti da fornitori operanti nel Paese; ogni stabilimento ha un piano di produzione di modelli che coprono i prossimi anni e arrivano al 2032.

E’ confermato il ruolo centrale di Torino: Mirafiori sarà sede della regione Enlarged Europe, centro globale della divisione veicoli commerciali, al momento unico sito al mondo per i test di sviluppo delle batterie elettriche e hub produttivo della nuova generazione della 500 ibrida e della futura 500 elettrica».