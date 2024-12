Saltano le proroghe al 2033, «Non possiamo vedere a rischio investimenti e futuro»

TERMOLI. . «Bocciata la proroga al 2033 anche in presenza di pubblicazione, promossa la nuova legge».

Lo evidenzia il presidente nazionale del Sib, Antonio Capacchione. «Il Consiglio di Stato con sentenza numero 6513 ha annullato la proroga al 2033 anche in presenza della pubblicazione ex art. 18 del Reg. Es. del Codice della navigazione. Accogliendo l'appello del Comune di Monopoli, ha pertanto annullato la sentenza del Tar di Bari che, al contrario, aveva affermato la validità della proroga al 2033 qualora ci fosse stata la pubblicazione della relativa domanda del concessionario. Nella stessa sentenza il Consiglio di Stato fa salva e promuove l'ultima normativa emanata con il Dl 131/2024 infrazioni che, tra l’altro, necessita di un provvedimento attuativo. La questione balneare è troppo importante per essere rimessa ai Tar e al Consiglio di Stato. Merita di essere affrontata con maggiore serietà e il massimo impegno da parte della politica». A commentare la pronuncia dei giudici anche il presidente del Sib Molise, Nico Venditti: «Ribadiamo la nostra contrarietà a queste sentenze, proroghe al 2033 annullate dopo che gli imprenditori balneari hanno fatto investimenti, hanno contratto mutui e ipoteche e ora rischiano di trovarsi in mezzo alla strada.

Il turismo balneare è fatto per il 90% da piccoli imprenditori, che danno lavoro a tanta gente. Possono trovarsi ora a 50 anni senza occupazione e senza casa, per coloro che l’hanno messa a garanzia. Cosa assurda che purtroppo succede in Italia, ma siamo fiduciosi che comunque questo governo possa ancora porre rimedio al problema, modificando la legge Meloni, tutelando quantomeno Le nostre aziende e i nostri titoli concessori che scadono nel 2033».