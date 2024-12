Il 2025 non si metterà alle spalle il calo produttivo, altra cassa integrazione a gennaio

TERMOLI. Le criticità e i problemi emersi negli ultimi mesi allo stabilimento Stellantis di Termoli non sono stati risolti evidentemente al tavolo Mimit di ieri, e nemmeno sarebbe stato possibile, poiché la programmazione del piano industriale presentato dal manager Imparato è di medio-lungo periodo, certo non breve e oltretutto non ha riguardato nello specifico la fabbrica termolese.

Così, anche nel nuovo anno ci si avviterà sul calo della produzione, peraltro obbligata anche dall'entrata in vigore dei nuovi limiti alle emissioni imposti dall'Europa e che in tanto chiedono di cambiare.

Oggi, la dirigenza Stellantis ha comunicato la richiesta cautelativa di Cassa integrazione per le aree Gse e V6 nel periodo che va dal 13 al 19 gennaio 2025, nonché dal 27 gennaio al 2 febbraio.

Per le aree Gse e V6 è stata fatta richiesta di Par collettivo per il giorno 7 gennaio 2025.

Dopo le fermate collettive già dichiarate le aree Gme interessate dai 18T procederanno alla fermata anche nell’anticipo del 3º turno di mercoledì 1^ gennaio 2025.

Ricordiamo, come riguardo Termoli e la Gigafactory di Acc, Stellantis ha ribadito il suo impegno nel sostegno finanziario della joint venture, che comunicherà il suo piano nel 2025 e che resta aperta a studiare la realizzazione della Gigafactory in base all’evoluzione delle tecnologie e in considerazione del mercato e della competitività dei fattori abilitanti del sistema Paese.

In ambito europeo l'azienda parteciperà ad Acea, che ritiene il foro più adeguato a promuovere il dialogo con tutti gli stakeholders al fine di contribuire a dar vita, assieme alle istituzioni ed alle forze sociali e produttive nazionali ed europee, ad un vero piano automotive su scala continentale in linea anche con quanto tracciato dal “non paper” del governo italiano.

Il “non paper”, promosso dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, sottolinea la necessità di una valutazione anticipata del regolamento europeo sui veicoli leggeri al 2025, e si pone l’obiettivo di riesaminare le modalità che porteranno allo stop ai motori endotermici nel 2035, garantendo un quadro regolatorio realistico e flessibile, essenziale a preservare la competitività dell’industria automotive europea.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Stellantis terranno aperto un dialogo costante con regolare cadenza sugli effetti e sugli impatti delle iniziative in esso definite di cui si darà conto al Tavolo sul settore automotive.