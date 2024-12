Cinque bandi per rendere l'agricoltura più competitiva, incontri sul territorio

LARINO. Coltivatori e degli allevatori all’incontro che l’assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Micone, ha tenuto nella serata di lunedì a Larino. «Continuano gli incontri sul territorio per la presentazione dei Bandi regionali. Lunedì sera insieme agli agricoltori e allevatori di Larino e dei paesi limitrofi».

Massiccia la presenza degli agricoltori vuole significare che la categoria vuole continuare a produrre rimanendo sul territorio molisano; hanno partecipato le organizzazioni sindacali Coldiretti e Copagri, i soci fondatori della Riam (Rete imprese agricole molisane). Il coordinatore della Riam Ivano Zara ha espresso apprezzamento per l’impegno dell’assessore che ha presentato i recenti bandi approvati dall’assessorato.

Dopo l’illustrazione alcuni agricoltori hanno posto dei quesiti sui bandi che Micone e i suoi collaboratori presenti hanno puntualmente ha chiarito. Inoltre sono stati concordati, su richiesta degli agricoltori, ulteriori riunioni per esternare i problemi del mondo agricolo e l’assessore si è reso disponibile ad incontrarli in qualsiasi momento.

Ivano Zara si è dichiarato convinto che questi bandi favoriranno la sopravvivenza delle attività agricole e oltre ad incentivare i giovani all’insediamento sono un valido aiuto anche per le aziende agricole costituite in rete. Attraverso l’adozione di queste misure si incentivando la produzione, la trasformazione singola o associata dei prodotti agricoli per poi collocarli direttamente sul mercato scavalcando gli intermediari che incidono negativamente sia sul prezzo finale dei prodotti sia sul guadagno dei produttori. In sintesi, una buona parte degli agricoltori è rimasta soddisfatta dell’esito della riunione ed ha apprezzato la massima disponibilità dell’assessore.

Cinque i bandi che sono stati illustrati per il periodo 2023-2027: Pacchetto giovani, per l’insediamento delle nuove generazioni; investimenti produttivi per la competitività delle aziende agricole; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; consulenza e formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo rurale.