Contributi e domande: dicembre dinamico nel comparto della pesca

TERMOLI. Il 31 dicembre rappresenta la data di scadenza per attivare l’arresto temporaneo obbligatorio per le imprese di pesca.

Lo ricorda il Masaf. Al fine di permettere alle imprese, interessate dalla misura di arresto temporaneo obbligatorio, di rispettare quanto previsto dall’art. 63, par.6, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, “non sono selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno” previa emanazione del decreto ministeriale che determina i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti, si trasmette in allegato il modello di manifestazione di interesse che dovrà essere depositato, a cura dell’armatore, presso l’Ufficio marittimo nel quale si effettua il fermo prima della fine del periodo di arresto obbligatorio o delle misure tecniche successive se previste o comunque entro e non oltre 31 dicembre 2024». Intanto, è stata approvata la prima graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico. Le Autorità marittime competenti hanno trasmesso la documentazione attestante la presenza delle condizioni di ammissibilità al contributo.

L’Amministrazione, a seguito dell’acquisizione di tutte le istanze pervenute ai sensi del predetto art. 8 del Decreto Direttoriale n. 624108 del 10 novembre 2023, ha provveduto a verificare che la disponibilità finanziaria individuata all’articolo 1 dello stesso decreto direttoriale, pari a euro 8 milioni, è idonea a garantire il completo soddisfacimento di tutta la platea dei potenziali beneficiari; considerato l’elevato numero di istanze pervenute pari a numero 1.800; a seguito dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione è stata accertata in relazione a ulteriori 755 domande la presenza dei requisiti di ammissibilità previsti per la concessione del premio. Sulla base del principio di buon andamento dell’Amministrazione di cui si ritiene opportuno approvare una terza graduatoria parziale, predisposta in applicazione dei criteri contenuti nella tabella di cui al Decreto Direttoriale n.624108 del 10 novembre 2023, che individua le istanze per le quali l’iter istruttorio, volto ad accertare l’ammissibilità della domanda, si è concluso positivamente per il richiedente.

Per la restante parte di istanze l’Amministrazione si è riservata di procedere attraverso un supplemento istruttorio diretto a verificare l’effettiva presenza o meno dei requisiti sopra indicati. Pertanto per le ulteriori domande si provvederà alla pubblicazione di una successiva graduatoria comprensiva di tutte quelle istanze che dovessero essere considerate ammissibili all’esito del supplemento istruttorio; il pagamento del contributo in favore del richiedente sarà comunque subordinato all’esito positivo dei controlli del Nucleo Controlli.