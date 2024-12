«Si chiude un 2024 del tutto negativo allo stabilimento Stellantis di Termoli»

Direttivo Fim-Cisl: intervista a Marco Laviano

TERMOLI. Un brindisi augurale con retrogusto amaro, quello che ieri mattina ha visto riuniti i componenti del direttivo Fim-Cisl di Termoli.

Il segretario Marco Laviano ha ribadito le ragioni di una delusione derivante dalle mancate conferme in ambito Mimit, al tavolo Stellantis, che evidenzia nell'intervista che ci ha rilasciato, dove mette in rilievo come il 2024 sia stato un anno davvero negativo per lo stabilimento di Termoli, passato dall'attesa per l'avvio del progetto della Gigafactory, allo stop e al rinvio del piano industriale di Acc.

