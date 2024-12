Autisti senza stipendio e tredicesima, i sindacati: "Calpestata la dignità dei lavoratori"

TERMOLI. Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Faisa Cisal, Ugl e Autoferro, esprimono forte indignazione per la grave situazione che stanno vivendo gli autisti del trasporto pubblico in Molise. "È inaccettabile che lavoratori che ogni giorno garantiscono il funzionamento di un servizio essenziale per la comunità, come il trasporto pubblico, siano costretti a fare i conti con la mancata erogazione degli stipendi di ottobre e novembre e della tredicesima mensilità. Questa condizione non solo danneggia la stabilità economica delle famiglie coinvolte, ma calpesta anche la dignità dei lavoratori, che meritano il rispetto e la giustizia che purtroppo sono stati loro negati".

"In un momento in cui il lavoro dovrebbe essere il pilastro della dignità umana, gli autisti del trasporto pubblico in Molise si ritrovano ad affrontare una situazione inaccettabile: la mancata erogazione degli stipendi (ottobre e novembre) e della tredicesima mensilità. Una condizione che non solo mina la stabilità economica di decine di famiglie, ma che rappresenta un grave affronto al rispetto e alla dignità dei lavoratori- dichiarano le sigle sindacali- Le aziende che gestiscono il trasporto pubblico regionale, con il silenzio assordante e l’inerzia complice del Governo regionale, continuano a ignorare i diritti fondamentali dei propri dipendenti. Gli autisti, che ogni giorno garantiscono il funzionamento di un servizio essenziale per cittadini e studenti, sono costretti a lavorare senza alcuna certezza sul proprio futuro economico.

Dov’è il rispetto per chi mantiene in movimento la nostra regione?

Le responsabilità non si possono più eludere. Le aziende, che evidentemente non sono in grado di garantire la corretta gestione del servizio pubblico, devono essere messe di fronte alle proprie colpe. Altrettanto grave è il ruolo della Regione Molise, che, anziché intervenire con urgenza, lascia che questa situazione si trascini, senza soluzioni concrete.

Mentre i dirigenti delle aziende e i rappresentanti istituzionali percepiscono i loro lauti compensi senza ritardi, chi lavora per garantire un diritto essenziale, come la mobilità pubblica, viene trattato come un numero sacrificabile. Questo è il simbolo di una gestione fallimentare e irrispettosa.

Le famiglie degli autisti meritano risposte, non promesse vuote. Le aziende del trasporto pubblico devono onorare i propri obblighi contrattuali e il Governo regionale deve assumersi le proprie responsabilità, monitorando e garantendo la regolarità dei pagamenti.

L’opinione pubblica deve sapere: il trasporto pubblico in Molise si regge sul sacrificio e sul senso del dovere di lavoratori che, nonostante tutto, continuano a svolgere il proprio compito con dedizione. Non si può più tollerare questo disprezzo verso chi contribuisce quotidianamente al funzionamento della nostra comunità.

Chiediamo la revoca delle concessioni alle aziende inadempienti!

Restituite dignità ai lavoratori. Pagate gli stipendi. È un diritto, non una concessione".