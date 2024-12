«Natale senza tredicesima per i dipendenti Gtm e sull'Atm nemmeno lo stipendio»

TERMOLI. Natale si avvicina e la tredicesima non arriva ai dipendenti della Gtm; situazione che si aggiunge alla fase di stallo per i lavoratori dell'Atm. Lo denuncia il coordinatore regionale della UilT, Stefano Marinelli.

«Nonostante le affermazioni dell’assessore Cefaratti dello scorso 14 dicembre, in cui veniva espressa soddisfazione per aver reperito le risorse necessarie a garantire il pagamento degli stipendi nel Trasporto pubblico locale, la triste realtà attuale è ben diversa. Infatti, i lavoratori di Atm si trovano ancora privi di compenso da oltre 2 mesi, senza ricevere neppure la tredicesima.

Stessa situazione per i lavoratori di Gtm srl, gestore del servizio di trasporto pubblico urbano nella città di Termoli, che anche in questo caso non hanno percepito la 13ª mensilità che nel periodo natalizio diventa di vitale importanza per i dipendenti che si trovano ad affrontare spese per regali etc. etc. nella festa più importante dell'anno.

Purtroppo, ci troviamo di fronte a una situazione inaccettabile in cui le responsabilità e le negligenze devono essere ricercate, partendo dalle sfere aziendali fino ad arrivare all'ambito politico. Eticamente e moralmente, abbandonare intere famiglie in una condizione così difficile dovrebbe indurre a una profonda riflessione a tutti i livelli.

Presidente Roberti quanto accade in Molise è politicamente vergognoso.

Il dolore e l'umiliazione che sono costretti a subire questi lavoratori non dovrebbero far dormire la notte chi ha responsabilità in questo momento».