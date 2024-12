«Ennesima promessa non mantenuta ai lavoratori»

TERMOLI. L'annuncio del pagamento degli stipendi e della tredicesima da parte dell'Atm ai suoi dipendenti non trova concorde nella sua interezza le parti sociali.

Fit-Cisl, Faisa-Cisal, Ugl autoferro e Filt-Cgil hanno espresso contrarietà su quanto avvenuto in vista del Natale.

«Con grande amarezza e indignazione siamo costretti a denunciare pubblicamente l'ennesimo episodio di mancato rispetto degli impegni da parte di Atm. Lunedì scorso l'azienda aveva annunciato con toni rassicuranti che avrebbe provveduto al pagamento delle mensilità arretrate di ottobre, novembre e della tredicesima.

La realtà dei fatti è sotto gli occhi di tutti: la maggior parte dei lavoratori si è vista accreditare una sola mensilità, mentre alcuni non hanno ricevuto nulla. Questa è una situazione vergognosa e inaccettabile. Non solo i dipendenti sono costretti a lavorare in condizioni economiche precarie, ma si vedono anche presi in giro con promesse che non vengono mantenute. Il comportamento di Atm è un insulto alla dignità di chi, ogni giorno, contribuisce con il proprio lavoro al funzionamento dell'azienda, nonostante tutto.

A peggiorare un quadro già drammatico, è arrivata oggi la notizia di un gesto estremo: un dipendente, ormai disperato a causa dell'insostenibile situazione economica familiare, ha deciso di rassegnare le dimissioni per cercare un altro lavoro. Questo episodio è il simbolo di una crisi profonda che colpisce non solo i lavoratori ma anche le loro famiglie, costrette a vivere nell'incertezza e nella precarietà».