Nuove tariffe per i diritti portuali in vigore dal primo gennaio a Termoli

TERMOLI. In vigore dal prossimo primo gennaio le nuove tariffe relative ai diritti portuali per il traffico passeggeri e veicoli nell'ambito dei porti facenti parte dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico meridionale, come disposto dal commissario straordinario Vincenzo Leone, compreso ovviamente il porto di Termoli.

Quelle in vigore fino al 31 dicembre sono state introdotte con l’ordinanza del presidente Patroni Griffi il 22 dicembre 2023; importi oggetto di successivi provvedimenti che ne hanno rimodulato l’applicazione in ragione dell’allora urgente necessità di porre in essere misure straordinarie atte a contenere i pesanti effetti dell’emergenza sanitaria Covid-19, facendo slittare di un anno l’applicazione degli adeguamenti, le cui misure, si rammenta, erano state elaborate sulla scorta degli scenari operativi del 2019.

Scenari operativi, risalenti al 2019, che sono sensibilmente mutati negli ultimi anni sia per i numerosi interventi infrastrutturali, sia per i lievitati costi di funzionamento.

La nuova pianificazione di security, imposta dal nuovo Pnsm (Programma Nazionale per la Sicurezza Marittima) ha determinato una rivisitazione dei servizi e delle attività, che dovranno tener conto anche dell’ormai prossima entrata in vigore della normativa EES Entry Exit System che richiederà ulteriori implementazioni operative ed infrastrutturali. Non più procrastinabile, dunque, procedere a una rimodulazione dei diritti che tenga altresì conto dell’incidenza nell’usura delle infrastrutture in base alla tipologia del traffico, dell’impiego di risorse umane e organizzative, degli spazi interessati, della durata delle operazioni e, altresì, dei mutati equilibri economico-finanziari.

L’adeguamento dei diritti contribuirà ad assicurare almeno il mantenimento degli attuali livelli prestazionali ed evitare tagli nella riduzione delle ore di servizio, che oltre a incidere sulla qualità-quantità dei servizi, avrebbero riflessi negativi sui livelli occupazionali.

A far data dal 1° gennaio 2025, i diritti portuali di competenza di questa Autorità di Sistema Portuale, comprensivi dei diritti d'uso delle infrastrutture portuali, anche finalizzati a garantire l’erogazione dell'insieme dei servizi, delle attività e delle forniture, come dettagliati nella relazione istruttoria predisposta dagli Uffici, e concernenti i porti facenti parte di questa Autorità di Sistema portuale, sono stabiliti per il porto di Termoli in relazione ai collegamenti con le Isole Tremiti – gli unici attivi al momento – come nello specchietto:

In caso di attivazione di collegamenti ferry/ro-ro ovvero di scali di navi da crociera, saranno addebitati alla Compagnia armatrice i soli costi dei servizi di volta in volta attivati.