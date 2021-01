Auguri di un 2021 privo di incertezze!

CAMPOMARINO. Riceviamo dall'amico Leonardo di Campomarino questo messaggio: «Gli auguri che d'istinto mi viene da scrivere è il seguente...

"Auguro a tutti un 2021 privo di INCERTEZZE"

Cioè

Tutti siamo vittime della pandemia, la prima grande vittoria è quella di essere ancora qui' a commentarla... coscienti del fatto che questa è una vera e propria GUERRA... combattuta con un nemico FORTE perché non avvisa, ti sorprende...

Ebbene spero in un 2021 senza incertezze per tutti quelli che sono ai margini e nutrono piena speranza di riappropriarsi di quel poco che avevano sia come persone che come professionisti...

Senza incertezze per tutte le persone adulte ed anziane che sono lì in attesa di un ricongiungimento con i propri cari...

Senza incertezze per chi ci governa con la speranza che per una volta prendano decisioni importanti per tutta la collettività col cuore e non con la mente, vittime di personalismi e/o interessi di parte...

Senza incertezza per il mondo che ruota attorno all' apprendimento per ciascun studente di ogni grado e livello, ricordando a tutti che moltitudini di persone si sono elevate e preservate da tanti mali, grazie alla cultura e alla conoscienza e l'apprendimento.

Che i media nel 2021 continuino a parlarci degli eventi di qualsiasi colore della cronaca, ma non più di questa maledetta pandemia e non più di tutte le speculazioni che ne sono derivate...

Auguri a TERMOLIONLINE

Vettore di informazione che tanto giova al nostro territorio.

L. C.