TERMOLI. Lettera a tutti i farmacisti molisani.

«Carissimi colleghi, sappiamo tutti bene in quale realtà regionale viviamo ed operiamo sia da un punto di vista logistico ambientale che sanitario....

Ma credo e penso bene di interpretare i tanti colleghi sia titolari che non di questa regione, per rivolgere un appello sia al Presidente Fofi sia al Presidente Federfarma di questa piccola Regione, affinché si attivino " con i fatti" presso le dirigenze Asrem per una" pronta vaccinazione "nei confronti dei titolari di farmacia! Abbiamo e viviamo tutti i giorni il dramma di persone a noi note e non nelle nostre realtà lavorative decedute a causa del Covid19!

Non siamo carne da macello, ma professionisti che stanno in trincea e quindi esposti forse più o ugualmente degli altri sanitari alla infezione da Covid19. A tutt' oggi se si esclude una scarna circolare Fofi di disponibilità di intenti il NULLA PNEUMATICO!..

Mi chiedo e si chiedono i tanti colleghi, come è possibile che i nostri dirigenti che con votazioni bulgare (si fa per dire..) che da 30 anni ci gestiscono oltre ad aver accettato di tutto per il " bene" della farmacia e dei farmacisti non scendono in lotta per ESIGERE la vaccinazione degli stessi?

Forse viene prima il bene proprio e poi quello degli iscritti? O non si ha tempo e voglia di disturbare il presidente Toma? Un amico bisogna pure averlo o mi sbaglio?

Ricordo a chi si è candidato per anni che esistono oneri ed onori! Ovviamente una colpa la rivolgo cari colleghi a tutti voi che con il vostro quiescendere... avete fatto si di meritarvi questo!»

Basso Di Zinno