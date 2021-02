Pendolari Fca e biglietti

TERMOLI. Testimonianze dirette delle traversie scaturenti dal servizio di trasporto pubblico extraurbano e urbano. Parliamo di quello di linea.

«Sono un utente del servizio pubblico ditta Atm, circa una quindicina di giorni fa ho avuto un diverbio in merito con un dipendente Atm (non conducente), un signore che sinceramente non so che ruolo ricopra in azienda. Sono un dipendente Fca, esco da lavoro con il primo turno e trovo nel parcheggio adibito ai pullman un Fiat Stilo station wagon grigio metallizzato con dentro un dipendente, aveva una cassettina in plastica con monete e soldi di carta una macchinetta per fare i biglietti, da premettere che aveva solo la mascherina, seduto in macchina con la gente intorno intimorita perché se non avessimo fatto il biglietto non avrebbe fatto partire il pullman, io credo che chi come me dopo 25 anni non si perde nel pagare il biglietto o l'abbonamento, il modo è come viene svolto il servizio, i Dpcm parlano chiaro, io ho anche chiamato le forze dell’ordine, io parlo a nome di tutti, voglio sapere da chi di competenza come ci dobbiamo comportare».