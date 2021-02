Vaccinazioni al San Timoteo, evitare gli assembramenti

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione relativa agli assembramenti nei corridoi dell’ospedale di Termoli di questa mattina, giovedì 18 febbraio.

«Buongiorno, sono un operatore sanitario e questa mattina ho ricevuto il vaccino nella sede dell'ospedale San Timoteo.

Purtroppo nel corridoio dell'attesa si sono verificati assembramenti. Forse se avessero scaglionato gli ingressi tutto questo non si sarebbe verificato. In questo momento non ci possiamo permettere questi errori, visto il numero dei contagi in crescita».