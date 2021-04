Precisazioni di Progetto Salute sui test quantitativi.

TERMOLI. Ci complimentiamo intanto per la sacrosanta battaglia che il collega patologo ha portato avanti nei mesi precedenti e che condividiamo in pieno. L'abbiamo seguita nei vari passaggi. Già da tempo il collega affermava che il San Timoteo era pronto ad eseguire l'esame e che già erano stati acquistati molti test a riguardo. Neanche noi capivamo il perche con test già acquistati non si eseguisse l'esame e sopratutto anche noi eravamo increduli sul fatto, come affermava il collega che si lasciasse che quei test vicini alla scadenza nel giro di pochi giorni andassero persi. Questo succedeva circa un mese fa e suppongo che quei test siano oramai scaduti se nell'articolo si dice che si può partire ma che mancano solo i reagenti che sono in ordinazione. Leggiamo però che il collega ha già prenotato il test, e poi leggiamo che lo ha già anche eseguito e che risulta avere una buona protezione anticorpale. Quindi supponiamo che siano già arrivati i reagenti e che quindi finalmente la popolazione ne può usufruire a costi ridotti al San Timoteo.

Ribadendo la condivisione della battaglia portata avanti dal collega patologo lo spronerei ad intraprenderne un'altra, e cioè fornire il test gratuitamente alla popolazione in questo momento così particolare, e di riuscire a portare al San Timoteo anche l'esecuzione del Tampone Molecolare cosa che riteniamo fondamentale assieme alla vaccinazione di massa per battere il virus.

A Progetto Salute siamo partiti con il test quantitativo per la ricerca di anticorpi neutralizzanti verso la proteina Spike del Covid 19, già da quasi due mesi, sempre primi in assoluto, e lo facciamo usando reagenti della ROCHE DIAGNOSTIC che risulta essere a tutt'oggi fra le migliori, se non la migliore azienda di diagnostici al mondo. Usiamo uno strumento per processarli che si chiama ELEXYS 20.10 all'avanguardia fra le macchine di laboratorio attuali deputate a queste metodiche e la tecnica è in elettrochemioluminescenza, fra i sistemi più specifici in assoluto.

Certo noi da privati non possiamo farlo gratis come potrebbe e dovrebbe fare il servizio pubblico, solo per una piccola ma sostanziale differenza.

Al San Timoteo I reagenti, le macchine per eseguire il test, le persone addette all'esecuzione, le persone addette al processo sono pagati dal servizio pubblico quindi dalla comunità in generale e anche da me per intenderci.

I miei reagenti, le mie macchine di laboratorio, i materiali di consumo, il mio biologo e tutto il personale addetto lo pago io solo e semplicemente io. Si capisce bene perche non posso farlo gratis, come mi piacerebbe, ma tenendo conto dei costi relativi e reali.

Ricordo sempre che ad Ospedale San Timoteo chiuso noi di Progetto Salute con grande sforzo abbiamo erogato gratuitamente prestazioni a tutti i pazienti oncologici e a tutti quelli che avevano bisogno di dosaggi laboratoristici per poter continuare l'assunzione di farmaci essenziali. Questo potevamo fare nel nostro piccolo, e questo abbiamo fatto insieme a tante altre giornate di prestazioni gratuite sia di laboratorio che di specialistica.

Certo non possiamo farlo continuamente...... ma comunque ben lungi da noi l'idea di arricchirci sulla pandemia. Cerchiamo quindi da privati, di fornire alla popolazione che ne vorrà usufruire per libera scelta, i test a costi congrui scegliendo sempre i migliori prodotti sul mercato partendo sempre prima di tutti gli altri.

Forse questo da fastidio???

Ora alcune considerazioni sugli scienziati del web e qualche suggerimento:

1) A quali laboratori privati si riferiscono, quando parlano di limitazioni perchè non sempre queste strutture garantiscono attrezzature con la sensibilità necessaria a individuare gli anticorpi del Covid 19?

2)che intendono quando dicono che la maggior parte dei test "becca"Igm e Igc di virus e batteri e non quelle della proteina Spike con risultati imprecisi e i numeri si sono spesso rivelati, alla prova del nove di laboratori più professionali, sbagliati?

3) perchè dicono che fino a oggi l'unico modo per poterli fare era recarsi al Gemelli o a Vasto?

Progetto Salute usa attrezzature all'avanguardia e test specifici per il Covid 19, probabilmente gli stessi che saranno usati al San Timoteo.

Ma che linguaggio è: "becca" Igm e Igc di virus e batteri. Intanto non si cercano Igc ma i si cercano IgG (esistono 5 tipi di immunoglobuline A-E-M-G e D) non ci risulta esistano le Igc ma capisco che per loro non faccia differenza.

Tutti i Test per Covid 19 migliori o peggiori che siano sono stati fatti per il Covid 19 possono essere più o meno sensibili ma NULLA HANNO A CHE VEDERE CON I BATTERI di cui non rilevano di conseguenza anticorpi specifici. Ma capisco che anche questo sia troppo per loro.

Di quali laboratori più professionali che fanno la prova del nove e rivelano numeri sbagliati parlano, esistono laboratori che fanno le prove del nove......

Progetto Salute fa il test quantitativo da circa due mesi e la popolazione lo sa benissimo, quindi si può fare da noi senza dover andare a Vasto o altrove.

Spendete qualche parola sui test antigenici rapidi che hanno una specificità al 60% e non riconoscono le varianti, a livello remunerativo e come margini di utile valgono più degli altri test, li fanno dappertutto, ma a Progetto Salute ci siamo sempre rifiutati di farli. Noi siamo diversi valutiamo altro.

Per cui si ribadisce agli scienziati del web, che comunque non hanno mai il coraggio di fare nomi quando spruzzano veleno e disinformazione, di migliorare il loro linguaggio tecnico e le loro conoscenze scientifiche ma sopratutto: prima di parlare, "azionate il cervello".

Sempre pronti e disponibili a confronti scientifici con chiunque.

Progetto Salute ringrazia i suoi collaboratori, i suoi fornitori i suoi professionisti ma sopratutto i suoi pazienti/utenti.