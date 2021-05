Cinghiali tra Termoli e Guglionesi

TERMOLI. Buongiorno Redazione,

La presenza degli ungulati sul nostro territorio sta creando diversi problemi tanto all'agricoltura quanto alla circolazione; ad aggravare la situazione c'è il totale stato di incuria del verde a bordo strada che nel tratto Termoli-Guglionesi ha raggiunto livelli record. L'erba alta, impedendo la visione degli animali, aumenta il rischio di incidenti in maniera esponenziale. A tal proposito, anche giovedì sera, intorno alle 22.15 ho personalmente schivato un branco di diversi cinghiali subito dopo il cimitero di San Giacomo degli Schiavoni, direzione Guglionesi. L'impatto è stato evitato grazie ad una guida assai prudente e alla non presenza di altre vetture in strada. Auspico una collaborazione tra i Comuni e la Provincia affinché si proceda con una manutenzione puntuale e tempestiva del verde ai bordi della strada. Allego foto scattata durante il passaggio del branco: si potrà vedere anche l'altezza dell'erba. A voi le conclusioni.

Vostro assiduo lettore