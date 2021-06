Colonnine auto elettriche: «Cavi corti e parcheggi impossibili»

TERMOLI. La cittadina adriatica, piccola perla incastonata sull’azzurro mare, guarda al futuro e punta a divenire sempre più ecosostenibile e rispettosa dell’ambiente: sulla spinta di un’attenzione alla sostenibilità futura, infatti, l’amministrazione comunale ha inaugurato le prime colonnine di ricarica per auto elettrica cosiddette fast.

Fin qui tutto bene: la cerimonia del taglio del nastro della colonnina in Piazza Sant’Antonio si è svolta senza intoppi, ma chi ha provato ad usarla segnala malfunzionamento della funzione ‘Fast’, cavi così corti da non riuscire a raggiungere le auto e parcheggi impossibili. «L'unico modo che hanno le Tesla di poter ricaricare alla colonnina fast di Termoli è parcheggiarle contromano fuori dagli stalli, come è palesemente visibile nella foto». spiega Oreste Muccilli che, oltre ad esporre le difficoltà riscontrate, segnala anche possibili soluzioni per migliorare il servizio offerto.

«Noi proprietari di auto elettriche abbiamo letto con interesse e piacere la notizia apparsa su più quotidiani regionali circa l’installazione della prima colonnina elettrica fast nel Molise in piazza Sant’Antonio a Termoli.

A poche ore dall’inaugurazione è subito apparsa in tempo reale anche sulle app dedicate alla localizzazione delle stazioni di ricarica. Nella mappa digitale sulla città di Termoli finalmente compare il classico segnalino che informa gli utenti della presenza di una colonnina Fast.

Leggendo nei forum e app dedicate all’argomento ho potuto verificare che già molti utenti (compreso il sottoscritto) hanno potuto usufruire, testare e dare un punteggio sulla funzionalità di questa importante stazione di ricarica.

Purtroppo mio malgrado vi devo comunicare che ad oggi la quasi totalità dei giudizi espressi sono stati negativi con punteggi altrettanto bassi che presumo in aumento nel futuro.

I motivi sono principalmente due:

Il primo è che la ricarica Fast non funziona, ma è un problema facilmente risolvibile dai tecnici Enel.

Il secondo è ben più complesso e riguarda sia il sito e sia la colonnina.

Cercherò di analizzare in dettaglio questo secondo problema. Partiamo dalla colonnina.

La colonnina Enel X in questione ha due prese Fast (Veloci) in corrente continua (DC) ed una presa più lenta in corrente alternata (AC). Inoltre la colonnina è munita dei relativi cavi di ricarica che andranno collegati all’automobile elettrica.

Per la gran parte delle auto elettriche che parcheggiano correttamente negli stalli preposti alla ricarica, i cavi non raggiungono lo sportellino di ricarica perché sono troppo corti .

Per superare questo problema la maggior parte delle auto devono parcheggiare in retromarcia, e se i parcheggi antistante agli stalli di ricarica sono occupati da auto, come accade in estate, non c’è spazio sufficiente per fare manovra.

In queste situazioni, essendo quella strada a senso unico, chi ha la necessità di ricaricare, per accedere agli stalli in retromarcia è obbligato a procedere contromano.

Addirittura automobili di dimensioni più grandi come le Tesla, oltre ad essere costrette a procedere contromano, sono obbligate a parcheggiare fuori dagli stalli.

A mio modesto parere questa tipologia di colonnine non va installata a ridosso di strette stradine a senso unico dove gli stalli sono a spina di pesce con limitati spazi di manovra.

Andrebbero invece poste dove ci siano ampi spazi, sufficienti per parcheggiare facilmente e posizionare nel migliore modo la propria auto, affinchè il cavo possa raggiungere lo sportellino di ricarica di ogni modello di autovettura elettrica.

Ad ogni critica costruttiva però occorre anche dare e consigliare delle soluzioni.

A mio modesto avviso, in questo preciso contesto, la migliore soluzione al problema è sostituire questa colonnina con un’altra in corrente alternata (AC) non munita di cavo di ricarica e spostare la colonnina fast in un’area limitrofe più idonea ossia con più ampi spazi di manovra.

Il motivo di questa scelta è presto detto.

La colonnina Enel X in AC, non essendo munita di cavi risolve alla fonte il problema, perchè da all’utente la possibilità di utilizzare il cavo di lunghezza adeguata in dotazione alla propria autovettura.

Infine concludo sperando che questa mia lettera possa informare chi di dovere per migliorare e per sfruttare al meglio le risorse che ha questa splendida città, che visito spesso e sempre ben volentieri.

Vorrei terminare con due domande rivolte ad Enel.

- Perché non munite con cavi più lunghi questa tipologia di colonnine fast da 50kw?

- Non è raro trovare colonnine Enel X non funzionanti. Perché Enel non riesce a raggiungere l’affidabilità delle stazioni di ricarica Tesla?»

L’elenco dei feedback presi oggi dalla rete per quanto riguarda il giudizio sulla colonnina fast in piazza Sant’Antonio a Termoli segnalati da Muccilli.

5 stelle (giudizio ottimo)

2021-05-15 20:38:12

Appena attivata è perfettamente funzionante sia in AC che in DC. Nella foto la mia e-Golf in carica con la Type 2 mentre una Nissan Leaf caricava con la Chademo

2 stelle (giudizio scarso)

2021-05-16 09:24:55

CCS2. Oggi Domenica 16 Maggio 2021 non si attiva nemmeno grazie al gentile supporto del Call Center EnelX

2 stelle (giudizio scarso)

2021-05-16 11:59:17

La ricarica Combo CS2 che dovrebbe essere superveloce praticamente va in crash

2 stelle (giudizio scarso)

2021-05-20 12:24:34

ancora non funziona

1stella (giudizio pessimo)

2021-05-24 09:16:00

Impossibile caricare per chi ha Tesla. Il parcheggio è scomodissimo e se si parcheggia la macchina correttamente il cavo di ricarica non arriva al bocchettone. Ciliegina sulla torta, dopo 1000 manovre in DC non funziona e va in blocco subito. Sconsigliata.

2 stelle (giudizio scarso)

2021-05-26 19:41:12

Aggiornamento 24/05/21 Per la mia auto che ha la presa di ricarica posteriormente lato guidatore, l'unica soluzione per poter effettuare la ricarica è parcheggiare contromano, (come la Tesla bianca nella foto) facendo un bel po' di manovre. Il motivo è che il cavo in AC, in dotazione della colonnina è troppo corto.

14/05/21Finalmente la prima colonnina disponibile H24 anche per la città di Termoli ed è la prima Fast nel Molise. Ottimo inizio.

3 stelle (giudizio mediocre)

2021-05-28 07:32:37

Posizione scomoda. Dovevano installarla meglio. Ho tribolato per far partire la ricarica. Confermo che su CCS 2 ci sono problemi. Fatta partire da remoto col servizio call center.