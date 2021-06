Grazie alla Capitaneria di Porto

TERMOLI. «Sono uno dei proprietari delle auto parcheggiate in prossimità del camper che stava andando a fuoco nel porto di Termoli e ho assistito a tutto l'accaduto.

Vorrei ringraziare il personale della motovedetta della Capitaneria di Porto perché sono stati i primi a intervenire prontamente evitando il peggio. Infatti, l'incendio se non estinto subito avrebbe coinvolto le macchine limitrofe e per di più sarebbero esplose le bombole di gas presenti all'interno del Camper. Ho visto i militari precipitarsi dalla barca fino al camper con gli estintori in mano e senza esitazione intervenire prontamente estinguendo l'incendio e mettendo in sicurezza l'area fino all'arrivo dei Vigili del fuoco».