TERMOLI. Nuova segnalazione sullo stato di degrado della zona dove sorge la piscina comunale.

«Buongiorno direttore.

Pensare di raggiungere a piedi la Piscina Comunale di Termoli percorrendo i marciapiedi è impossibile!!

Da qualsiasi lato si cerchi di raggiungerla, da via Asia o via Giappone i marciapiedi sono invasi da erbacce e rifiuti, in alcuni tratti sono scomparsi perché sommersi.

Se fosse un disabile in sedia a rotelle o una mamma con un passeggino a cercare di raggiungere la piscina comunale della nostra città?

Se un turista decidesse di fare una nuotata presso l’unica piscina comunale di Termoli?

Quale sarebbe il suo giudizio ed il ricordo delle strutture sportive della città di Termoli?

Possibile che non sia prevista per via Asia traversa della Piscina comunale strada pubblica, il passaggio settimanale della spazzatrice meccanica e la pulizia e cura del verde?»