Differenziata e mastelli: «È civile avere i bidoncini che volano con il vento?»

TERMOLI. «È civile e decoroso conferire i rifiuti nei mastelli che volano ovunque quando c’è vento?». È la domanda che si pone S. T., residente termolese, in seguito all’articolo del ‘furbetto’ di via Martiri della Resistenza.

«Sono pienamente d’accordo con l’articolo nel colpevolizzare il furbetto che conferisce i rifiuti nei cassonetti di proprietà di altri condomini. Ma, innanzitutto, bisognerebbe accertarsi se i rifiuti siano stati o meno differenziati. Credo faccia una grande differenza.

Ma, visto che ho cambiato residenza e mi trovo in un condominio con più di dieci condomini, vorrei porre una domanda:

Secondo voi è decoroso e civile conferire i rifiuti in tanti bidoncini personali, sul marciapiede e che, dopo essere stati svuotati, puntualmente, volano da tutte le parti visto il vento che a Termoli non manca mai? È sempre troppo facile puntare il dito sul singolo».