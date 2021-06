Segnalazione disservizio "Sun-Bus"

TERMOLI. Cari amici di Termolionline, volevo segnalarvi il disservizio vissuto sabato pomeriggio (26 giugno) con il "sun-bus". Eh sì, la tanto osannata navetta gratuita per il mare (idea splendida e degna delle migliori località turistiche), mostra già i suoi difetti..

Oggi con mia moglie e nostro figlio di appena tre mesi, decidiamo di scendere finalmente in spiaggia, usufruendo della navetta messa a disposizione gratuitamente dal comune di Termoli. Partiamo dal terminal bus ed arriviamo sul lungomare nord. Tutto regolare. Navetta puntuale. Anzi, con amici e parenti sotto l'ombrellone, non facciamo che lodare questo servizio, davvero un'ottima cosa per turisti e residenti e ci chiediamo come mai non siano di più i termolesi ad usufruire di questo servizio.

Ma la risposta e la sorpresa arrivano al momento di tornare a casa: ci rechiamo alla "fermata" (che poi in realtà è in mezzo alla strada...sorvoliamo), seguendo gli orari indicati dal Comune di Termoli ma, una volta lì (e non eravamo i soli in attesa)... aspettiamo 5 minuti...10...15...20...25...insomma della navetta nessuna traccia! Alla fine ce la siamo fatta a piedi!! E le due signore anziane che aspettavano lì con noi?! Sinceramente non penso fossero nelle condizioni di poter affrontare la dura salita di via del mare. Spero abbiano trovato qualcuno pronto a darle un passaggio.

Ebbene, cara amministrazione comunale, domani dovremo fidarci di nuovo? Dovremo andare in spiaggia con la navetta? Ci garantite il ritorno a casa o dobbiamo "arrangiarci"? Insomma...in mezzo pomeriggio sono passato dal lodare il Comune di Termoli, elevandolo a località attenta al turismo anche nelle piccole cose, a lanciare improperi allo stesso, additandolo come località che avrebbe un potenziale enorme per il turismo ma che poi si perde in un bicchiere d'acqua.

F. L.