Odissea Cup: attenti allo scatto

TERMOLI. Ancora lamentele sul Cup: «Riporto questa mia disavventura al San Timoteo. Diversi sono gli articoli a riguardo ma riporto la mia esperienza. Arrivo al Cup rincuorata dai soli 20 numeri di attesa. Si avvicina il mio numero... La guardia ci fa spostare tutti nella saletta di attesa di lato agli sportelli, non è possibile sostare di fronte agli sportelli. Aspetto il mio numero e all'avvicinarsi di quest'ultimo mi alzo, pronta... Esce e mi avvicino svelta allo sportello ma scatta già il numero seguente.. Inizia una discussione con la nuova dipendente Cup. Dice che ci ho messo troppo e che bisogna essere pronti allo scatto del numero... Mah... Mi chiedo se un ottantenne sarebbe arrivato prima di me... Certo che curarsi con i servizi pubblici è sempre più difficile. Bisogna aver a che fare anche con l'umore e i modi inappropriati del personale ospedaliero. Una giornata iniziata male con il combattere con ciò che è un diritto! Adesso credo che farò una corsetta.. Ci vuole uno scatto migliore per raggiungere gli sportelli Cup. Un paziente.... E che pazienza!!!!»