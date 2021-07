In contra...ssegno

TERMOLI. Salve redazione, per la vostra rubrica "Lettere al direttore", se volete, vi segnalo un'ennesima situazione di privilegio in spregio alla civiltà.

«Martedì mattina alla Asrem di via del Molinello i quattro parcheggi riservati ai disabili erano tutti e quattro occupati da auto senza contrassegno disabili, sono sempre le stesse e che appartengono a qualche dirigente senza ritegno né vergogna, la classica situazione tipo Marchese del Grillo : "io so' io e voi non siete un ca###".

Distinti saluti».