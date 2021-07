Pulizia strade, segnalazione da via Torino: «Passa la spazzatrice, ma non si curano i marciapiedi»

TERMOLI. Nuova segnalazione sulla pulizia strade a Termoli.

«Egregio Direttore, volevo segnalare ancora una volta, la scarsa importanza che il comune mostra nella cura della pulizia delle strade. Questa mattina in Via Torino è passata la spazzatrice. Mi chiedo che senso ha pulire le strade senza aver curato e pulito i marciapiedi. Allego foto di Via Torino provenienza Via del Mare. Grazie, un cittadino».