TERMOLI. In seguito all’appello della Rieco Sud pubblicato questa mattina, arriva una segnalazione da un cittadino in merito al degrado di una zona della città molto frequentata.

«Carissima redazione di Termolionline a valle dell'appello di Rieco sull'abbandono incontrollato, spregiudicato ed irresponsabili di rifiuti da parte di cittadini poco educati, mi piacerebbe segnalare una situazione che perdura da mesi.

Il campetto da basket di via Pianosa (nei pressi dell'Ospedale Nuovo) è da tempo lasciato non solo a stesso ma anche all'inciviltà delle persone che lo frequentano, non tutte per fortuna, che bivaccano a qualsiasi ora del giorno e della notte consumando pasti e bevande acquistati nelle vicine pizzerie e buttando ovunque resti e immondizia.

A onor del vero l'unico raccoglitore di rifiuti presente è stracolmo e non viene svuotato da mesi.

Personalmente mi sono spesse volte dato da fare per raccogliere e differenziare l'immondizia ma dopo un po’ tutto torna come prima.

Il mio appello è rivolto a Rieco con la speranza che possa raccogliere l'immondizia nel raccoglitore presente, magari dando una lezione di civiltà e lasciando bidoni per la differenziata, alle istituzioni locali che possano prendersi cura di uno spazio pubblico che sembra completamente abbandonato e che la natura sta riprendendo con la sua rigogliosa vegetazione (viene ripulito solo sotto elezioni che coincidenza) e infine ai ragazzi che lo frequentano che vengano illuminati dai loro genitori (anche quando non sono così ragazzi e dovrebbero aver maturato un minimo senso civico) e da chi li segue negli allenamenti sull'importanza di prendersi cura dell'ambiente, il nostro ambiente, di cui peraltro facciamo parte.

Mi piace insegnare ai miei figli il rispetto per la res publica ma credo sia altrettanto giusto insegnar loro a non abituarsi e rassegnarsi al "brutto" e all'inciviltà ma, al contrario, a fare di tutto per muovere le coscienze all'azione e fare in modo che chi, oltre al singolo, è nella possibilità di risolvere un problema lo faccia....è un diritto del cittadino responsabile

Allego qualche foto...ma la situazione peggiora continuamente

Un caro saluto

Un cittadino qualunque»