Turisti e raccolta differenziata

TERMOLI. Dibattito aperto sulla questione rifiuti e raccolta differenziata a Termoli.

«Buonasera,spesso leggo sul vostro giornale critiche ai cittadini che abbandonano i rifiuti in modalità improprie, invece di criminalizzare i cittadini forse bisogna chiedersi perché i rifiuti vengono abbandonati così.

A Termoli i rifiuti vengono ritirati secondo un calendario fatto su misura per il cittadino che vive a Termoli e non ha bisogno mai di chiudere casa. Non si tiene in nessun conto del turista che ha una seconda casa e deve chiuderla, senza lasciarla sporca, né del turista di passaggio né di chi per qualsiasi motivo ha necessità di liberarsi di rifiuti.Ho già segnalato alla Rieco ed al Comune che l'umido e il secco, se non volete raccoglierli tutti i giorni, almeno di raccoglierli contemporaneamente. I proprietari di seconde case che utilizzano il treno attualmente devono organizzare le ferie non secondo le proprie esigenze ma secondo il calendario della Rieco, per cercare almeno di liberarsi dell'umido.

Comunque se volete una città pulita mettete più bidoni e fate buttare i rifiuti tutti i giorni e smettetela di criminalizzare i cittadini.

Cordiali saluti».

Nina Corbo