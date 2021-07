«Mi chiedono conguagli dal 2018, ma ho sempre pagato»

TERMOLI. Conguagli dal 2018 in avanti contestati da utenti che vorrebbero pagare reali consumi. E’ quanto avvenuto con le fatture degli ultimi mesi dell’Acea a Termoli sulla fornitura idrica.

Ricordiamo che tempo fa ci un anche un problema legato alla fatturazione stessa, poi risolto.

«Mi sono giunti in una sola volta 4 bollettini per il pagamento della fornitura idrica. Vedo addirittura periodi di conguaglio che vanno dal 2018 al 2020, un'assurdità. Ho pagato sempre con puntualità come affermano le ricevute in mio possesso.

Tutti vorremo dei chiarimenti in merito e naturalmente chi difende i tanti utenti residenti a Termoli? Se c'è stato un errore non è certo colpa di chi ha pagato sempre con celerità ed entro le scadenze dovute!»

Lo sfogo dell’utente E. S.