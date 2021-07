TERMOLI. Una fuoriuscita di reflui fognari preoccupa i residenti di Rio Vivo che abitano tra i civici 2 e 6. Un pozzetto nero, da quanto segnalato, sarebbe intasato a tal punto da scaricare il contenuto sul marciapiede e sulla strada attigue. Il tutto senza un’apparente soluzione.

«Buongiorno, sono qui a rendere nota che in via Rio vivo tra i civici 2 e il 6 c è un pozzetto nero che trabocca sul marciapiede e bordo strada – scrive un residente - Abbiamo chiamato la polizia municipale che rimbalza la responsabilità alla ditta Acea il quale dice che non può intervenire. È un mese e mezzo che qui non si respira e dobbiamo convivere con escrementi. Confidiamo in un vostro aiuto. Grazie»