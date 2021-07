TERMOLI. Buongiorno, invio le foto di un tratto di via Duca degli Abruzzi impraticabile a causa delle dell’inciviltà dei padroni dei cani che frequentano la zona e di coloro che gettano in strada l’immondizia insozzandola di liquami. Aggiungo la foto dalla macchina di un altro incivile che oggi ha pensato bene di parcheggiare all’ingresso delle scalette che da via Duca degli Abruzzi portano in spiaggia, ostruendole completamente.

La vostra redazione ha più volte operato per sensibilizzare la comunità termolese spronandola al rispetto delle regole basilari della civiltà.

Purtroppo è un’ardua battaglia.

Cordialmente,

Marta Esposito