«Ci siamo anche noi residenti»

TERMOLI. Buongiorno, sono una termolese che vive in piazza mercato a Termoli. Ho appena finito di leggere l'articolo "Sotto le stelle del gusto" e sono un po' amareggiata. Si dice: "Con questo sostegno l'amministrazione si riappacifica con gli esercenti...", io mi chiedo: “Con noi residenti quando si vorrà riappacificare l'amministrazione?"

Ma noi non contiamo niente. Passiamo l'estate chiusi in casa non si riesce ad uscire per la moltitudine di persone, tavoli, schiamazzi a tutte le ore. La sporcizia regna ovunque. Io tutte le mattine devo lavare le mie scale e la zona davanti casa e dietro casa, di dove più volte è stato scritto. Ricordo di aver letto un'ordinanza dove il sindaco invitava gli esercenti a lavare con acqua e candeggina sotto i tavoli, ma vi assicuro che non è mai stato fatto. E così potrei continuare. E’ possibile che io non abbia il diritto al riposo? Quando l'amministrazione deciderà di stare dalla parte dei cittadini? Quando verranno a vedere che caos è diventata la piazzetta, senza il minimo distanziamento, una distesa di tavoli senza controllo.

Badate bene, non voglio dire che non ci devono essere tavolini o serate, siamo in estate e c'è bisogno di un po' di spensieratezza, ma c'è un limite che si chiama rispetto! Potrei continuare, con dovizia di particolari ma a chi interessa!

M. C.

Una lettrice stanca