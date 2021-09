Un mare di plastica, reste invadono il litorale termolese: «Chi può intervenire?»

TERMOLI. Emergenza ambientale in Molise a causa delle reste. A segnalare la presenza di rifiuti sulle spiagge termolesi è il presidente dell’Archeoclub Oscar De Lena che scrive: «Questa mattina durante la mia passeggiata dal lido del Pirata alla foce del Sinarca avevo deciso di raccogliere le numerose "reste" presenti sulla battigia. Le reste sono le estremità dei sacchetti di plastica dove vengono insaccate le cozze e le vongole. Trattasi di materiale plastico di polietilene ad alta densità HDPE che se ingoiato da pesci o tartarughe marine ne provoca la morte. In 1 km ne ho raccolte 16 solo sula battigia e non mi sono addentrato.

Ma gli addetti alla pesca di questi prodotti sanno del danno che provocano inquinando l'ambiente in cui loro stessi operano? Perché non scaricano queste "reste" direttamente al porto? E la Capitaneria non può intervenire?

Nel Veneto, per lo stesso problema, hanno iniziato a usare reti biodegradabili. Perché non usarle anche da noi.

C'è qualcuno che può intervenire per risolvere questo annoso problema?».