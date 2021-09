Incivili motorizzati al parco

TERMOLI. «Caro direttore, le volevo "denunciare" cosa ho visto martedì pomeriggio: finito per le 18 il mio impegno in Ambulatorio raggiunsi mia moglie e mia nuora (la moglie di mio figlio Simone al Parco, dove avevano portato la nostra nipotina di 3 anni e mezzo...era moltissimo che non andavo al Parco... ho notato un Parco abbastanza ben tenuto (tranne qualche zona dove i "soliti porci adolescenti" lo "devastano" di rifiuti, ma ci stiamo quasi abituando a queste inciviltà...ahimè...)...il Parco era pieno di bimbi con nonni e genitori... bellissimo... ma ciò che mi ha spinto a scriverLe, e che mi ha fatto letteralmente inorridire, era il pericolosissimo scorrazzare non solo di motorini ma anche di grosse moto...e non solo sulla ciclovia ma anche nel prato... anche qui aspettiamo il "morto"?...ma perché non vediamo un Vigile urbano? Che costerebbe mettere le telecamere?»

Dottor Leonardo Cuccia