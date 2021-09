Mensa e tempo prolungato

ROTELLO. Lettera di rimostranza di una madre in nome e per conto di altri genitori sull'avvio della mensa scolastica a Rotello.

«I bambini della scuola primaria e dell'infanzia iniziano il tempo pieno.

La scuola garantisce il tempo pieno , ma il Comune non si sa se garantisce il servizio mensa.

Noi genitori saremo alle prese, per un periodo incerto di tempo, con la somministrazione di un pasto domestico che i bambini dovranno portare a scuola dalla mattina e consumarlo alle 12 alla scuola dell'infanzia e alle 13 nella scuola primaria.

Il problema è proprio il periodo incerto.

Non sappiamo se effettivamente è stata creata o meno una gara d'appalto per il servizio mensa , non sappiamo quando avrà inizio questo servizio , non sappiamo quanto ci costerà (tra l'altro l'intero importo sarà a carico delle famiglie superando i 4 euro per ciascun bambino).

Siamo completamente all'oscuro di tutto.

Il Comune era al corrente dalla fine di agosto che la data certa di inizio del tempo prolungato sarebbe stata il 27 settembre.

Cosa si è fatto in questi 30 giorni? Niente, nè una riunione, non un passaparola, nessuna informazione certa è giunta al genitore, non abbiamo parlato dei menù, del prezzo, dei tempi e dei modi del servizio mensa in tempo di Covid.

Sicuramente il pasto portato da casa dovrà essere composto da alimenti non facilmente deteriorabili e che non richiedano di essere riscaldati, né conservati in frigo; l’uso di alimenti facilmente deperibili, infatti, espone i pasti (conservati a temperatura ambiente per ore) ad un significativo rischio di alterazione!

I bambini potranno ricevere l’aiuto dei docenti o dei collaboratori onde evitare difficoltà e contaminazioni?

Riusciremo noi genitori a garantire un'alimentazione equilibrata e varia?

Brancoliamo nel buio di un ente (Comune) che non ci rassicura su questo aspetto così importante!»