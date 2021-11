Atd Tennis Termoli, un patrimonio cittadino

TERMOLI. L’ambiente del tennis club al parco comunale di Termoli sta vivendo una fase entropica, di imbarazzante disordine di origine esoterico, poco chiaro; entropico appunto.

Essendo stata la gestione amministrativa trasparente e positiva sia durante la precedente gestione che con quella in corso, risulta astruso, ai numerosi appassionati di questo sport che lo praticano con assiduità e che quotidianamente scambiano opinioni e considerazioni, comprendere il senso intrinseco delle dimissioni contemporanee dei 2/3 del Consiglio Direttivo che ha, per contro, ne ha determinato la caduta.

Le elezioni per eleggere il nuovo Presidente ed il Consiglio Direttivo sono state indette per il 6 novembre 2021

Il nostro statuto non vieta esplicitamene ad un socio affiliatosi oggi di esprimere, il giorno dopo, il proprio voto nelle assemblee.

Ciò è in chiara discrepanza con lo statuto della Federazione Italiana Tennis, cui il nostro club è affiliato, e che prevede l’espressione di voto dopo un anno dall’iscrizione. Ma tant’è!

Ho parlato di queste cose nella mia nota del giugno scorso, in occasione della elezione del nuovo Consiglio Direttivo oggi decaduto.

In quella circostanza invitai a leggere gli eventi ed i testi in modo lento, analitico e riflessivo, condizione propedeutica ad uno stile di vita aperto e con al centro le persone.

Sorge il forte dubbio che siamo di fronte ad un disordine di ordine culturale ed etico che, per essere risolto, ha bisogno di una indagine speculativa intorno al comportamento pratico, di fronte ai concetti di bene e male, giusto e sbagliato, corretto e scorretto, dei soci che frequentano e dei nuovi soci iscritti (o fatti iscrivere) che non frequentano perché non hanno alcuna attrattiva per questo sport ne interesse per quanto accade.

Ma, allora perché si sono iscritti e pagano una quota?

Motivazioni e valori sono le nostre mappe di riferimento, le forze interne per cui ci sentiamo spinti ad agire. La motivazione in particolare si può definire come l'impulso che muove un individuo ad adoperarsi nella vita. L'etica, anche chiamata “filosofia morale”, si compendia in quella parte della filosofia che si occupa del costume, ossia del comportamento umano.

Etica è dunque un termine che in se sintetizza i fondamenti che permettono di assegnare ai comportamenti umani uno status deontologico, ovvero distinguerli in buoni, giusti, leciti, rispetto ai comportamenti ritenuti ingiusti, illeciti, sconvenienti o addirittura cattivi, secondo un ideale modello comportamentale.

Ritengo che a tutti, ogni tanto, capita di chiedersi cos’è più importante per noi.

Quali sono i valori della vita a cui teniamo di più?

Proviamo a fare due liste:

1. Amore, autostima, capacità, coraggio, crescita, dignità, generosità, gratitudine, impegno, integrità, intelligenza, onestà, rispetto, salute, passione, tenacia, gioia

2. Ambizione, approvazione, comodità, fare la differenza, divertimento, fama, importanza, orgoglio, potere, realizzazione, successo

Noterete che sono tutti elementi di positività ma, se vi soffermate un attimo, vi accorgerete di differenze intrinseche fra i primi ed i secondi che conducono a differenti, spesso inconsce, impostazioni del percorso esistenziale.

Credere fermamente nei propri valori e fare di tutto per rispettarli denota una grande autostima ed una capacità di visione obiettiva e globale della propria vita in tutti gli ambiti.

Sicuramente anche sapersi relazionare al meglio con le persone incide sulla nostra capacità di vedere la vita in maniera più completa, assieme a tutti i valori in cui crediamo e che raccogliamo in norme.

L'Etica è quindi la percezione di ciò che la persona sente giusto secondo la scala di valori della propria coscienza, da non confondere con la “morale collettiva”. Allora, che differenza c'è tra etica e morale?

La morale è il presupposto del comportamento della persona in relazione ai criteri di scelta e di giudizio nei confronti dei due concetti antitetici di “bene” e “male”; essa considera le norme ed i valori come dati di fatto, condivisi da tutti.

L'etica cerca di dare una spiegazione razionale e logica di essi.

Quante volte abbiamo sentito espressioni come: “un'azione ineccepibile dal punto di vista morale”.

Il comportamento delle persone che sono state spinte ad iscriversi alla Atd Termoli per soli fini elettorali è, in questo caso, moralmente incomprensibile ed eticamente irrazionale.

A mio modo di vedere, queste persone hanno il diritto normativo, ma non quello etico , di incidere sul voto che determinerà la continuità ed il futuro della Atd Termoli.

Il mio invito a coloro che si trovano, loro malgrado, in questa situazione, è di dissociarsi da questo pressing tendente a drogare il voto, assentandosi, non dando deleghe o barrando la scheda senza indicazione di voto; protetti, in questo secondo caso nel segreto dell’urna, da chi li ha spinti in questo dedalo.

Ritroveranno così l’intima empatia con loro stessi e permetteranno ai soci del club tennis di premiare chi dei candidati convincerà di più in senso complessivo.

Ma, soprattutto, permetteranno alla Atd Termoli di ritrovare la propria peculiarità, la propria essenza, la propria identità.

Cordiali Saluti

Francesco Cristaldi