TERMOLI. Cimitero in ordine per il ponte novembrino? Non per tutti, vista la lettera pervenuta in redazione.

Un lettore ha trasmesso anche alcune immagini Termolionline, per puntualizzare come in alcune zone del camposanto, soprattutto nella parte nuova quella verso il mare, ci sono ancora alcune criticità, che almeno in occasione di queste giornate dovevano essere limitate o quanto meno messe in condizioni di non arrecare pericolo perché le visite in giornate di grandi afflussi come questi.

«Oltre agli adulti ci sono bambini e anche persone anziane con problematiche fisiche che vengono a fare visita ai propri cari defunti, passaggi sconnessi, pedane di legno non rassicuranti, un po’ d’immondizia, chiodi e materiale edile sparsi per terra. Chiediamo maggiore attenzione».