Tari: cartella arrotondata per eccesso, ma Poste “rifiuta F24”. La segnalazione di una termolese

TERMOLI. Segnalazione di una cittadina termolese sulle bollette Tari. "Buongiorno, sono una cittadina di Termoli, volevo rendervi partecipe di quello che mi è successo oggi. Mi sono recata all'ufficio postale per pagare la Tari, prenotando con l'apposita app per evitare file interminabili. Arrivata allo sportello, l'impiegata mi dice che non può farmi pagare la tassa perché l'F24 compilato dall'ufficio Tari è sbagliato e mi invita ad andare al suddetto ufficio per richiedere quello giusto. Io mi chiedo una cosa: perché la Posta mi ha rifiutato l'F24 visto che l'ufficio Tari del comune di Termoli, inviando tramite posta il plico, ha inserito una lettera in cui spiegava che ha arrotondato la cifra in eccesso, quindi l'importo che avrei dovuto pagare era giusto?

Perché noi cittadini dobbiamo sempre pagare gli errori altrui? Perché l'ufficio postale e l'ufficio Tari non si sono accordati su questo F24? Spero di sollevare un polverone perché non trovo giusto che un cittadino che vuole pagare le tasse debba perdere giornate intere per farlo! Grazie e vi auguro una buona giornata!!

PS: tra l'altro il plico inviato dall'ufficio Tari tramite posta è arrivato con l'F24 già scaduto!! Traete voi le conclusioni".