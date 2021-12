Pigiati come sardine

TERMOLI. Una segnalazione da parte di un utente della sanità termolese.

«Vi mando cara redazione di Termolionline questa foto dell'ambulatorio di ortopedia dell'ospedale di Termoli, per farti constatare il disservizio per chi, me compreso, a inizio settimana era in piedi, in fila dalle 8 e non si muoveva nulla, non si apriva nessuna porta, non si vedevano medici o infermieri. Il tutto alla faccia delle distanze di sicurezza. Qui stiamo ammassati come le sardine. È una vergogna. Gente che stava qui davanti alla porta dalle 7, e la porta si è aperta per inizio visite e medicazioni alle 9.30, ma l’attesa per chi scrive è durata altre ore».