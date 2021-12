Spett.le Redazione di Termolionline.

Ho letto con molto interesse i Vs.articoli in relazione alla Gestione del Servizio Idrico comunale da parte dell'Acea; sia quello relativo alla pronunzia del Tar, sia quello della prof.ssa Stumpo, in merito alla pronunzia di cui sopra, sia, infine, l'intervento del primo cittadino Francesco Roberti. Da privato cittadino e fruitore del servizio idrico vorrei portare a Vs conoscenza e a quella dei lettori, qualora vi fosse ancora bisogno di una ulteriore testimonianza in tal senso, che questa gestione, caratterizzata da un imperante monopolio, è deleteria per tutti; consumatori e fruitori, in primis.

Sorvolando sulle questioni certamente più importanti giá da Voi affrontate, potrei intitotolare questo mio scritto così: "Rimborso?! No, grazie". Oppure parafrasando il Sommo Poeta: "Voi che il rimborso tanto chiedete, lasciate ogni speranza, che tanto non l'avrete!!"

A marzo del corrente anno ho risolto il contratto di fornitura per la somministrazione di acqua potabile con l'attuale gestore in quanto ho alienato l'immobile presso il quale la fornitura veniva erogata. Viene emessa un'ultima fattura di cessazione che mi vede creditore, nei confronti dell'Acea della esorbitante somma di € 25,00 circa. Si, avete letto bene. Poichè non ho stupulato nessun nuovo contratto, tale somma, necessariamente, deve essere rimborsata in quanto non sarebbe possibile utilizzarla in compensazione.

Ebbene, ad oggi, dopo "appena" 9 mesi (la durata della gestazione di un essere umano), non siamo ancora riusciti ad arrivare al....parto!! Naturalmente i contatti e le istanze son stati "quasi giornalieri" ma nulla. Ho assistito al "ballo delle competenze" e/o alla pratica dello scaricabarile, pratica nella quale noi italiani, siamo maestri.

"No, ha sbagliato..l'indirizzo al quale scrivere è questo, non quello al quale ha scritto lei!" "Abbiamo inoltrato la sua richiesta a chi di competenza...si tratta solo di attendere".

Ecco....questa è la realtá dei fatti. "Stranamente", quando si tratta di prelevare il denaro per i pagamenti, la celeritá e la velocitá sono degne del personaggio fummettistico Flash, ma poi, quando si tratta di restituire..."campa cavallo".

In campana, dunque...come si suol dire.

Vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso per la lunghezza di questo scritto ma era necessario per dovere di chiarezza.

Cordialmente.

M.M.C.