In via delle Acacie Copyright: Termolionline.it

In via delle Acacie Copyright: Termolionline.it

In via delle Acacie Copyright: Termolionline.it

In via delle Acacie Copyright: Termolionline.it

In via delle Acacie Copyright: Termolionline.it

In via delle Acacie Copyright: Termolionline.it

In via delle Acacie Copyright: Termolionline.it

In via delle Acacie Copyright: Termolionline.it

In via delle Acacie Copyright: Termolionline.it

In via delle Acacie Copyright: Termolionline.it

In via delle Acacie Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Salve, ho letto con interesse il vostro articolo "Più luci, strisce pedonali e marciapiedi" , lo chiedono in Via delle Acacie. Conosco benissimo queste problematiche abitando da tempo in una strada adiacente e invito a recarSi nella Via per poter constatare quanto sia abbandonata; ci fanno compagnia tutti i giorni, anche, le oltre 10 buche profonde 10 15 cm e larghe 20 da mesi e qualcuna da anni.

Camminare sul ciglio è pericolosissimo, è sfidare le auto, i camion che ti sfiorano e pensi che potrebbe accadere a te stesso di investire qualcuno considerando che ci abiti e percorri più volte quella strada, dimenticata da sempre, sia a piedi che con l'auto; insomma rischi il doppio.

Che il buon Signore ce la mandi buona e che illumini qualcuno.

Vi ringrazio per la cortese attenzione, buona serata.

Walter