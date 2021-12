Si sente male e si accascia a terra, dipendente salvata dai colleghi

BASSO MOLISE. “Gent.mo Direttore le scrivo per raccontarle quanto accaduto nella tarda mattinata di ieri presso il nostro stabilimento lungo la statale 87. Una dipendente era arrivata da circa un'ora a lavoro, mentre parlava con delle colleghe dei preparativi delle prossime festività natalizie di colpo rispondeva in maniera incongruente e dopo pochi istanti si accasciava a terra priva di sensi, bocca serrata e rivoli di sangue. Le colleghe davano l'allarme e due ragazzi della manutenzione, tra cui il responsabile, essendo nelle immediate vicinanze, sono subito intervenuti mettendo in posizione di sicurezza il corpo della collega e riuscendo con molta difficoltà ad aprirle la bocca per permetterle di respirare. Fortunatamente la collega riprendeva i sensi e veniva soccorsa dai medici del 118 prontamente intervenuti a seguito della chiamata immediatamente fatta al momento dell'allarme. La forte preoccupazione nei momenti iniziali aveva gettato nello sconforto le dipendenti che erano nelle vicinanze che a vedere la scena avevano temuto il peggio, ma la prontezza dei due colleghi, la loro competenza e capacità di intervenire in momenti critici ha permesso di trasformare lo sconforto in una grande fiducia successivamente confermata dalle notizie che sono arrivate dal pronto soccorso di Termoli anche direttamente dal marito della dipendente recatosi in ospedale.

I luoghi di lavoro sono ambienti difficili, le attività produttive contengono dei rischi, ma troppo spesso si dimentica la componente umana che invece quando è rappresentata da due angeli che sanno cosa fare ed hanno le capacità per farlo, allora un posto di lavoro con dei colleghi siffatti probabilmente è molto meglio della solitudine di un ambiente domestico dove il grido di aiuto può rimanere inascoltato”.

Lettera firmata