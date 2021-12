Tamponi, la fila e chi la salta

TERMOLI. In Italia, in Molise, a Termoli, non siamo molto British nel rispettare le file, che altrove sono una religione, per modo di dire.

L’esempio è quello odierno, nel racconto sdegnato di una cittadina che si è recata all’Asrem, in via del Molinello, per sottoporsi a un tampone. Ecco cosa narra:

«Siamo tutti in fila davanti la Asl di Termoli, dalle 8.30 stamattina. Siamo già in una buon numero, quasi 30 tra giovani e anziani. Cosa succede?

Dopo tre giorni di chiusura festiva nonostante la situazione tragica in cui ci troviamo apre dalle 10 alle 13.

Ovviamente si sa. Chi ha le conoscenze è sempre avvantaggiato. E infatti un signore con un ragazzo, (dipendente Asrem, ndr), alle 9.20 sono potuti entrare a farsi il tampone senza rispettare la fila e noi altri. È davvero così che deve andare l'Italia? Anche in un momento delicato come questo? Dove siamo tutti sulla stessa barca? Chissà se impareremo mai a essere civili».

M. A.