Serve un altro punto tamponi

TERMOLI. «Ritengo sia inammissibile fare 4 ore di coda per un tampone molecolare. È assurdo che con la nuova ondata e con i casi che aumentano ogni giorno non si riesce ad attrezzare un nuovo punto di prelievo per snellire le code. È una vergogna! I miei genitori (quasi ottantenni) hanno fatto la fila dalle 11 di stamattina alle 15 di oggi pomeriggio».

Lettera firmata