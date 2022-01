Uno per tutti e tutti per uno

URURI. «Ururi, un piccolo paese che sorge sulle colline molisane fatto di gente lavoratrici oneste e brave che con orgoglio e tenacia lotta e combatte per i propri ideali.

Un paese basato sull'amicizia e l'altruismo ora si trova a combattere contro questo virus attaccando tutti non guarda in faccia nessuno, neanche i nostri piccoli stravolgendo famiglie intere togliendoci la nostra libertà, ma noi ururesi siamo forti e tenaci, uno per tutti e tutti per uno. Dedicato a tutti i miei compaesani da una ururese doc».