Come mai?

Gentile direttore di Termolionline, da qualche giorno in via Corsica, proprio davanti la vostra redazione, è parcheggiato un furgone pubblicitario. Ho fatto un po' di ricerche e sembra che il mezzo in questione lì non possa parcheggiare.

Primo perché ha occupato due stalli adibiti a parcheggio per autovetture e secondo perché questo tipo di mezzi pubblicitari non possono rimanere nello stesso posto per molto tempo. Mi chiedo due cose, la prima è perché la polizia locale non interviene e provvede alla contravvenzione e poi perché i residenti e i negozi di quel palazzo non reclamano visto che si ritrovano un bestione di quelle dimensioni proprio davanti agli occhi.

Lettera firmata