Errata corrige vaccinale

Spett.le Redazione, in un periodo in cui il Governo spinge tutti a vaccinarsi con la 3^ dose anti-covid, mi pare uno scandalo che sul sito ufficiale della regione Molise relativa alla adesione vaccinale anti-Covid si dica ancora oggi, erroneamente, che nella fascia di età 12-15 anni ci si possa vaccinare solo se si è fragili .

Ciò può spingere, erroneamente, tutti i genitori che lo consultano ad attendere ulteriormente per far vaccinare il proprio figlio. È quello che ho fatto io, finché non mi sono deciso a chiedere informazioni telefonicamente. L’operatore mi ha risposto candidamente che il sito non è aggiornato e che adesso tutti i 12-15enni possono ricevere la 3^ dose.

Quindi invito tutti i genitori con un figlio nella suddetta fascia di età ad ignorare ciò che è scritto nella suddetta homepage ma di procedere invece con la prenotazione vaccinale (anche tramite lo stesso sito).

Vi invio lo screenshot scattato questa mattina a prova di quello che vi ho enunciato.

Distinti saluti

Un genitore ProVax